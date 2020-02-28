Россия в лидерах: кинотеатры нашей страны стали первыми по посещаемости в Европе

За прошлый год любители кино купили более 219 миллионов билетов.

В последние месяцы российский кинопром резко пошел вверх. Подтверждение тому — недавний успех фильма«Холоп», который стал абсолютным лидером проката, а также релиз картины «Лед-2», которая также бьет все рекорды по кассовым сборам.

Так что совсем не удивительно, что именно российские кинотеатры заняли первое место по посещаемости в 2019 году среди всех стран Европы. Число любителей кино, которые решили заплатить за билет и отправиться в волшебный мир грез, превысило 219 миллионов человек.

Как сообщает Европейская аудиовизуальная обсерватория (именно это заведение отслеживает тенденции в мире кино и телевидения), в прошлом году общая посещаемость кинотеатров в Европе выросла почти на 5%. А это, между прочим, лучший результат за последние 20 лет. И как уже было сказано выше, именно Россия заняла первое место по количеству зрителей.

Такой же результат наша страна показала и в 2017 году.