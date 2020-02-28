«Он на меня не смотрел, а так бы я влюбилась»: Васильева вспомнила отношения с Высоцким

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свои отношения с музыкантом и актером Владимиром Высоцким. Вместе они снимались в картине «Четвертый». Причем по сюжету она играла его супругу.

«Он на меня не смотрел, а так бы я в него влюбилась. У него была огромная армия поклонниц. Одно время он встречался с моей подругой. Потом в его жизни появилась Марина Влади. У нее вообще уже не было соперниц». Татьяна Васильева

Как отметила Татьяна Васильева, Высоцкий был значительно ниже ее ростом, из-за чего она испытывала дискомфорт.

«Режиссер нас снимал так, чтобы не было видно разницы в росте. Но одна из сцен была в телефонной будке. Вдруг туда заходит человек с лестницей. Сказал мне не двигаться. Я не понимала, зачем мне здесь лестница. А потом зашел Высоцкий. Он встал на нее и стал выше меня. Мне стало легко, и я прекрасно сыграла ту сцену. Я чувствовала себя женщиной рядом с ним. Но он был зол, что ему подсунули именно меня для съемок», — сказала Татьяна Васильева.

Также актриса отметила, что она не замечала, чтобы Высоцкий пил. Он, как она сказала, никогда не подводил съемочную группу.