Туктамышева заявила, что Загитовой уже сложно искать мотивацию в фигурном катании

Как считает спортсменка, отдых и приостановка карьеры пойдут на пользу ее подруге.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что Алине Загитовой, которая выиграла все возможные титулы в фигурном катании, уже сложно заставлять себя тренироваться.

«По себе знаю, как это сложно, когда уже есть медали высокого достоинства, все равно регулярно ходить на тренировки, искать мотивацию. Верю: небольшой перерыв поможет Алине понять, чего она хочет». Елизавета Туктамышева

Также фигуристка высказалась в связи с тем, что в 17 лет девушек уже называют в ее виде спорта пенсионерками. На первых ролях сегодня совсем молодые фигуристки. Как считает Туктамышева, она видит больше плюсов, чем минусов в связи с тем, что выигрывают юные спортсменки.

По мнению Елизаветы Туктамышевой, благодаря этому интерес к фигурному катанию только растет. Сейчас наши девушки являются лучшими в Европе. Кроме того, она не сомневается, что они выиграют награды и на чемпионате мира, который пройдет в марте в канадском Монреале, сообщает «АиФ-Санкт-Петербург».