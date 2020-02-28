«Исповедь голыша»: Тарзан рассказал Урганту, какое шоу представит этой весной

Сергей Глушко в свои 50 не собирается заканчивать с танцами.

В гостях у Ивана Урганта побывал супруг Наташи Королевой, танцор пикантного жанра Сергей Глушко, известный всем под псевдонимом Тарзан. Совсем скоро он отметит 50-летний юбилей, и Ургант не смог не задать своему гостю вопрос, как долго тот еще планирует оставаться на сцене.

«Я не знаю. Не ставлю себе таких рубежей. Кто бы мне 20 лет назад сказал, что я в 50 буду танцевать», — ответил артист.

Он признался, что танцует не ради финансовой выгоды.

«Я люблю это дело. Делаю не за деньги в принципе. И начал с того, что тема женщин мне интересна. Либо это есть, либо этого нет. Невозможно сыграть страсть, невозможно сыграть, что ты хочешь. Ты должен выходить и реально хотеть, и они должны это чувствовать», — рассказал Тарзан.

Танцор подготовил к своему юбилею шоу, и Ургант поинтересовался, чего ждать зрителям. Глушко объяснил, что своим выступлением не просто продемонстрирует стриптиз, а откроет душу.

«Можно ли назвать это исповедью? Исповедь голыша?» — уточнил Ургант. «Абсолютно точно. Да. Исповедь голышом», — согласился Тарзан.

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Осенью прошлого года, кстати, стало известно, что именно весеннее стрип-шоу 2020 года станет финальным в карьере артиста. Продюсером этого танцевального праздника выступила супруга звезды Наташа Королева.