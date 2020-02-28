«Так сложились обстоятельства»: Туктамышева объявила о расставании с бойфрендом

Сердце чемпионки мира 2015 года теперь свободно.

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ее сердце свободно. На протяжении нескольких лет она встречалась с фигуристом Андреем Лазукиным. У пары был бурный роман, и многие считали, что дело идет к свадьбе.

«Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства». Елизавета Туктамышева

Как отметила звезда фигурного катания, она не особо следит за последними тенденциями в моде. Одеваться фигуристка предпочитает по настроению. В обычные дни она носит удобную классику, чтобы выглядеть без эпатажа и каких-то «спецэффектов». В то же время ей нравятся яркие цвета, броский стиль.

Также фигуристка отметила, что полностью довольна своим финансовым состоянием. Деньги налево и направо она не тратит. Создает для себя подушку безопасности, чтобы в будущем ни от кого не зависеть.

Туктамышева добавила, что не отказывается участвовать в популярных ледовых шоу, потому что там неплохие заработки, сообщает «АиФ-Санкт-Петербург».