«Снаряды рвутся все ближе»: 85-летний Александр Ширвиндт заговорил о возрасте

Как отметил популярный режиссер и актер, порой он чувствует себя на четыреста лет.

Режиссер Александр Ширвиндт, которому этим летом исполнится уже 86 лет, заявил, что в некоторые дни он чувствует себя на четыреста лет. Впрочем, он все равно не теряет оптимизма.

«Снаряды рвутся все ближе. Не хватает уже ни сил, ни слез. Уходят целые поколения! Я-то смерти не боюсь. Страшно умирать постепенно. Из красивого старика превращаться в беспомощного». Александр Ширвиндт

Как отметил актер, ему порой хочется заклеить свой возраст, написанный на бумаге. Как он сказал, его поздравляют в календаре Дома кино даже с некруглыми датами. Потому что поздравить со следующей круглой датой не так-то много надежд.

Также актер отметил, что режиссеры уже отчаялись затащить его для съемок в своих картинах. Но это, как он подчеркнул, происходит вовсе не из-за того, что он с кем-то торгуется или кокетничает. Просто материал, с которым он сталкивается, на его взгляд, очень однообразный. В основном снимаются боевики, а ему такое уже давно не по душе, сообщает «Спорт-Экспресс».