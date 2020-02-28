Елена Ханга впервые в жизни увидела племянника-баскетболиста

Телеведущая Елена Ханга в Instagram сообщила, что впервые в жизни встретилась со своим племянником Адамом Хангой, который является профессиональным баскетболистом. Он играет за испанскую «Барселону».

Как отметила телеведущая, судьба подкидывает ей удивительные жизненные обстоятельства. Ей позвонили с канала «Матч-ТВ» и предложили встретиться с племянником, который в составе своей команды приехал в Москву.

«Я так волновалась перед встречей. Захочет ли он меня увидеть? Я, конечно же, болела за команду ЦСКА, но при этом испытывала по-настоящему противоречивые чувства. А как же племянник? Кто его поддержит здесь, кроме родной тетушки? В итоге команда «Барселона» выиграла. Что ж, бывает». Елена Ханга

Отметим, что в размещенных видеозаписях можно увидеть, как Елена Ханга после игры пришла к раздевалке баскетбольной «Барселоны». Адам Ханга вышел к ней, и они долго разговаривали. В конце телеведущая и баскетболист обнялись. При этом звезд снимали телевизионщики, которые готовят об этой исторической встрече сюжет.