Пелагея получила огромный букет роз от Эдгарда Запашного

Певица Пелагея получила огромный букет роз от дрессировщика Эдгарда Запашного. На одной из фотографий, появившейся в Instagram, можно увидеть, как исполнительница сложила цветы в огромную корзину. При этом она абсолютно счастлива.

«Поля на съемке третьей игры 1/8 финала КВН. Спасибо Эдгарду Запашному за букетик», — гласит подпись под фотографиями.

На кадрах также можно увидеть других членов жюри КВН. Среди них генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и режиссёр Юлий Гусман. В зале можно разглядеть Александра Маслякова-младшего.

Отметим, что Пелагея спустя пять лет вернулась в состав жюри КВН. Недавно исполнительница рассталась со своим супругом, хоккеистом Иваном Телегиным. При этом пара осталась в хороших отношениях. Как известно, у них есть совместная дочь. Спортсмен недавно был на дне рождения ребенка. На одной из фотографий, которая была размещена в соцсетях, он стоит рядом с Пелагей.