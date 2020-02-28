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Беременная Шубская не побоялась выйти на лед, чтобы поздравить мужа с семисотой шайбой

Российский хоккеист бьет все возможные рекорды в Северной Америке.

Беременная Шубская не побоялась выйти на лед, чтобы поздравить мужа с семисотой шайбой
Шубская вышла на лед, несмотря на беременность/http://globallookpress.com/

Модель Анастасия Шубская в Instagram опубликовала трогательные моменты с церемонии чествования своего мужа, хоккеиста Александра Овечкина. Не так давно он забил в НХЛ свою семисотую шайбу. С важным в жизни игрока событием его поздравили боссы Национальной хоккейной лиги, а также владелец команды Тед Леонсис.

«Церемония в честь семисотого гола».

Анастасия Шубская

Отметим, что на одной из фотографий видно, как Анастасия Шубская вышла на лед. При этом известно, что сейчас младшая дочь актрисы Веры Глаголевой беременна. Хоккеист на кадрах нежно поцеловал свою супругу, а также сына Сергея, которому совсем недавно исполнилось полтора года.

Отметим, что Овечкин и Шубская уже долгое время живут в США. В Россию они регулярно наведываются летом, когда у спортсмена заканчивается сезон в НХЛ.

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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяВера ГлаголеваТед Леонсис
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