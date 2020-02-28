Режиссер «Кармен» и «Жизнь без Веры» Александр Хван две недели провел в коме

В ближайшее время его переведут в обычную палату.

Режиссер картин «Кармен» и «Жизнь без веры» Александр Хван на протяжении двух недель находился в искусственной коме.

Как рассказали близкие режиссера, у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких из-за курения. Режиссера подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Впрочем, сейчас самое страшное позади. Режиссер, которому на данный момент 62 года, пошел на поправку. В ближайшее время его переведут из реанимации в обычную палату.

Друзья режиссера отмечают, что Александру Хвану требуется помощь сиделки. Кроме того, если он хочет жить долго, ему нужно кардинально менять свой образ жизни. К примеру, как они считают, ему необходимо раз и навсегда бросить курить.

Отметим, что свою дальнейшую реабилитацию Александр Хван будет проходить в одном из санаториев Подмосковья. Все его близкие надеются, что в будущем он вернется к созданию картин, сообщает портал «СтарХит».

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