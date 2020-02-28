«Россия – моя страна»: Юлия Михалкова заявила, что не собирается эмигрировать в США

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опровергла появившуюся в СМИ информацию, что она эмигрировала в США. Юмористка действительно на какое-то время уезжала в Америку для написания книги. Но, как выяснилось, она уже вернулась в родную страну.

Как отметила Михалкова, новость о ее отъезде вызвала переполох даже среди ее друзей. Ей пришлось всем объяснять, что никуда она не эмигрировала. Сейчас она уже в России и даже отработала один день на съемках.

«Россия — моя страна. Моя судьба и Родина. Никогда и ни при каких условиях я ее не покину навсегда. На пару недель, на месяц — да. Путешествовать полезно. Но, неизменно всегда буду возвращаться обратно». Юлия Михалкова

Как отметила звезда, в США она очень соскучилась по жареной картошечке. Сейчас в родной стране она решила нарушить диету и пожарить себе сковородку. Отметим, что юмористка находилась в Майами.

Юлия Михалкова около года назад покинула шоу «Уральские пельмени». Сейчас она занимается собственными проектами на телевидении. Кстати, участники шоу отмечали, что в последние годы их коллега больше времени уделяет своей внешности, чем репетициям. Из-за этого порой возникали конфликты и скандальные ситуации. Впрочем, сейчас она в нормальных отношениях с участниками шоу.