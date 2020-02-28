«Это Лидия Александровна, хороший друг семьи»: Солнцев опроверг слухи о любовнице

Как отметил шоумен, именно эта женщина ездила с ним во Вьетнам, когда жена лечилась.

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro опроверг появившиеся слухи, что у него есть любовница. Недавно в соцсетях он разместил снимок, на котором вместе с пожилой женой Екатериной Терешкович и некой дамой. Подписчики сразу же посчитали, что это любовница фрика.

«Это Лидия Александровна, хороший друг семьи. Она заметный человек. Эта женщина уже была в эфирах. Про нее много судачат. Это связано с тем, что Катя заканчивала реабилитацию и не смогла полететь со мной во Вьетнам. В итоге полетела Лидия Александровна. И начались слухи, что я развел старушечий гарем. Мы воспринимаем это как нездоровый юмор». Гоген Солнцев

Как отметил фрик, сейчас у него прекрасные отношения с супругой. «Мы ходим по выставкам, театрам, общественным местам. Она победила пагубную привычку. Не пьет», — заметил Солнцев.

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Также шоумен сказал, что его жена ничем серьезным не болеет. Ранее в Сети появился снимок, на котором Терешкович абсолютно лысая. Многие подумали, что у нее рак. «Проводились действительно исследования. Диагнозов у нее много в силу возраста. На самом деле там все было связано с пагубными пристрастиями. Ее просто подстригли налысо. Была версия, что у нее вши, которая не подтвердилась. Сейчас мы готовимся к масленице. Собираемся съесть огромное количество блинов на троих», — заявил фрик.