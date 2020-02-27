«Мы любимцы нации. Кто нас тронет?»: Угольников вспомнил слова Влада Листьева перед смертью

Продюсер Игорь Угольников в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о смерти телеведущего Влада Листьева. Напомним, что первый генеральный директор ОРТ был застрелен двумя выстрелами в спину 1 марта 1995 года. Ему было 38 лет. В этом году исполняется 25 лет со дня убийства.

«Для меня жизнь разделилась на до и после убийства Влада. Я вообще после этого не хотел заниматься проектами на телевидении. Это был выстрел во всех нас. Это было оскорбительно». Игорь Угольников

По словам Игоря Угольникова, они разговаривали с Владом Листьевым за несколько дней до его убийства. Продюсер уже тогда спрашивал его, не боится ли он за свою жизнь. «Мы любимцы нации. Кто нас тронет?» — сказал он мне. А потом я видел его убитым. Я понял, что нас могут тронуть. Нам нельзя залезать туда, где делятся большие деньги. Просто надо работать и не влезать», — заявил Игорь Угольников.

Как он отметил, для него нынешнее телевидение уже никогда не станет тем, которое они когда-то создавали с Листьевым. «Мы не могли в прайм-тайм выпускать передачи про изнасилование, про личные отношения людей. Что сейчас в моде — для нас было табу. У нас была внутренняя цензура. Поэтому сегодняшнее телевидение для меня потеряно», — заметил Игорь Угольников.