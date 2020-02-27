«Будет большой праздник»: Водянова планирует роскошную свадьбу на 300 гостей

Наталья Водянова в канун Нового года сообщила, что получила долгожданное предложение руки и сердца от своего возлюбленного Антуана Арно почти год назад в свой день рождения. Избранник модели является бизнесменом и сыном одного из самый богатых людей в мире Бернарда Арно. Они живут вместе уже восемь лет. От первого брака у девушки есть трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Нынешнему возлюбленному она подарила двоих сыновей: Максима и Романа.

Недавно Водянова поведала, что Арно сделал ей предложение на русском языке. Этот покорило девушку, так как ее избранник француз. В новом интервью модель рассказала о предстоящем торжестве. Как оказалось оно будет в меру пышным и, по всей видимости, пройдет во Франции.

«Мы поженимся совсем скоро. Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно признаться, во Франции привыкли к торжествам помасштабнее, поэтому точно найдутся люди, которые назовут нашу церемонию довольно скромной», — поделилась Наталья.

Дату торжества она сохранила в тайне. Она также поведала, как ей удается совмещать карьеру и материнство. Модель призналась, что часто жертвует временем, которое планирует потратить на себя. Она надеется, что в будущем сможет больше читать книг и сама хочет написать художественное произведение. Водянова отметила, что пока ее главное желание заключается, чтобы дети были здоровы и ее старший сын Лукас поступил в университет, в котором он хочет учится.

Также модель снова напомнила в интервью журналу Elle, что обладает стройной фигурой, не только благодаря спорту. Ранее она признавалась, что практикует интервальное голодание. Эта диета стала популярна в последнее время среди звезд.