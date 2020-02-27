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«Я люблю слушать из окон стук копыт лошадок»: Волочкова опровергла слухи о сдаче квартиры в Питере

Шикарные апартаменты ей в свое время подарил бизнесмен Сулейман Керимов.

«Я люблю слушать из окон стук копыт лошадок»: Волочкова опровергла слухи о сдаче квартиры в Питере
Волочкова не сдает свою питерскую квартиру/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи, что якобы она сдает свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге за 500 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что квартира-дворец площадью двести квадратных метров в центре Санкт-Петербурга на площади искусств у Русского музея ей в свое время досталась от олигарха Сулеймана Керимова, бывшего возлюбленного. За недвижимость он выложил 130 миллионов рублей.

Между тем, на днях на сайте по продаже и аренде недвижимости появилось объявление. В нем отмечалось, что якобы Волочкова готова сдать шикарное жилье.

Как отметила балерина, квартиру она не сдает, а уж тем более не собирается продавать. Причина в том, что апартаменты ей дороги, как память о Керимове, которого она до сих пор считает главной любовью своей жизни, сообщает «Комсомольская правда».

«Я люблю туда приезжать, люблю дышать воздухом Питера и из окон своей квартиры слышать стук копыт лошадок. Из этой квартиры я выезжала на свою первую свадьбу на карете, запряженной белоснежной тройкой лошадей».

Анастасия Волочкова

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