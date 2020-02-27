«Я люблю слушать из окон стук копыт лошадок»: Волочкова опровергла слухи о сдаче квартиры в Питере

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи, что якобы она сдает свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге за 500 тысяч рублей в месяц.
Напомним, что квартира-дворец площадью двести квадратных метров в центре Санкт-Петербурга на площади искусств у Русского музея ей в свое время досталась от олигарха Сулеймана Керимова, бывшего возлюбленного. За недвижимость он выложил 130 миллионов рублей.
Между тем, на днях на сайте по продаже и аренде недвижимости появилось объявление. В нем отмечалось, что якобы Волочкова готова сдать шикарное жилье.
Как отметила балерина, квартиру она не сдает, а уж тем более не собирается продавать. Причина в том, что апартаменты ей дороги, как память о Керимове, которого она до сих пор считает главной любовью своей жизни, сообщает «Комсомольская правда».
«Я люблю туда приезжать, люблю дышать воздухом Питера и из окон своей квартиры слышать стук копыт лошадок. Из этой квартиры я выезжала на свою первую свадьбу на карете, запряженной белоснежной тройкой лошадей».