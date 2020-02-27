Шестилетняя дочь Анны Михалковой получила первое в жизни письмо из налоговой

Актриса отметила, что девочка долго радовалась и не давала вскрыть конверт.

Актриса Анна Михалкова в Instagram рассказала, что ее шестилетняя дочь Лидия Бакова получила первое в жизни письмо. Она, как сказала мать девочки, долго радовалась этому событию и никому не давала вскрыть конверт.

По словам Анны Михалковой, дочь бегала вокруг стола с криком: «Не часто я получаю письма!». Актриса поздравила наследницу «с почином».

«Лидино первое письмо в жизни оказалось из налоговой. Тут смешно! Этот пост не про кровавый режим, бесчинство налоговой и беспредел властей. Считайте, что Лида на самокате пересекла две сплошных и пришел штраф». Анна Михалкова

Отметим, что кроме дочери Лиды у Анны Михалковой от бизнесмена Альберта Бакова есть двое сыновей – Андрей и Сергей. Старший сын не так давно был замешан в громкой истории. Из окна квартиры, которая записана на Анну Михалкову, выпала модель Ксения Пунтус, подруга Андрея Бакова.