«Далеко пойдет»: Дмитрий Маликов показал занятие своего сына балетом

Не так давно сын Дмитрия Маликова отпраздновал свое двухлетие. Родители посчитали, что уже пора прививать малышу любовь к танцам, и отдали его в балетную школу.

В своем «Инстаграме» Маликов разместил видео с тренировки мальчика, на котором будущий танцор в окружении своих ровесниц под звуки фортепиано вышагивает паровозиком. Музыкант сообщил фолловерам, что не сомневается в будущем успехе своего отпрыска.

«Парень в малине! Весь в отца! Далеко пойдет», — прокомментировал видео отец.

Многие пользователи соцсети умилились увиденному. Их позабавили костюмчики учеников и то, как вписался мальчик в девичий коллектив.

«Маркуша пока в недоумении. Еще пару занятий и вся «малина» за ним толпой бегать будет», «Милота», «Боже, как это мило! Какое это наслаждение смотреть на маленьких деток. Улыбка расплылась на лице», «Мимими», — поделились впечатлениями комментаторы.

Напомним, сын Марк появился у Маликова и его супруги Елены в 2018 году. Пара прибегла к услугам суррогатной матери. Старшей дочери Стефании 19 лет.