«Это неправда»: Жорин опроверг слова Степаненко, что Петросян может спокойно приходить в их квартиру

Адвокат Сергей Жорин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что Елена Степаненко лжет, говоря о своем бывшем муже. Ранее юмористка сказала, что Петросян заходит в их общую квартиру без всяких препятствий. Также там часто бывает помощник сатирика.
«Это неправда, что Степаненко с распростертыми объятиями встречает Петросяна. Есть телефонный разговор, в ходе которого слышно, как Степаненко всячески уклоняется от допуска Петросяна в квартиру.
Что касается помощника Петросяна, который якобы частый гость в их квартире, то это, видимо, в ней преобладает юмористическое прошлое. Лично меня Степаненко в квартиру не пустила. Петросяна пускала, но по личной договоренности.
Причем она сама его там встречает. Она себя ведет таким образом, как будто все имущество ее. Она как будто всегда делает одолжение, что пускает Петросяна за личными вещами».
Как добавил адвокат, было время, когда Степаненко вообще не пускала бывшего мужа на порог. Только когда общественное возмущение стало нарастать она пошла на определенные уступки.
«Сейчас проходит оценка имущества. Она идет с участием всех сторон. Там есть представитель нашей коллегии адвокатов. Но это потому что суд обязал предоставить доступ всем представителям оценочной экспертизы. Все медленно двигается. Степаненко не идет на уступки. Какое-то имущество можно было разделить в добровольном порядке, но она против», — сказал Сергей Жорин.
Напомним, Петросян и Степаненко оформили развод в 2018 году. Однако бывшие супруги до сих пор продолжают раздел имущества.