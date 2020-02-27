«Это неправда»: Жорин опроверг слова Степаненко, что Петросян может спокойно приходить в их квартиру

«Это неправда, что Степаненко с распростертыми объятиями встречает Петросяна. Есть телефонный разговор, в ходе которого слышно, как Степаненко всячески уклоняется от допуска Петросяна в квартиру.

Что касается помощника Петросяна, который якобы частый гость в их квартире, то это, видимо, в ней преобладает юмористическое прошлое. Лично меня Степаненко в квартиру не пустила. Петросяна пускала, но по личной договоренности.

Причем она сама его там встречает. Она себя ведет таким образом, как будто все имущество ее. Она как будто всегда делает одолжение, что пускает Петросяна за личными вещами».