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«Это очень цинично»: Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр назвал известие о своей победе в отборе фейком.

«Это очень цинично»: Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов. Фото: Global look press.

Накануне СМИ распространили информацию о том, что Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении-2020». В четверг, 27 февраля, сам музыкант назвал эту новость фейком.

По словам певца, это известие не что иное, как вброс. Он сам до сих пор не имеет понятия, кто станет участником конкурса и откровенно не понимает, зачем о его участии написали в пабликах. Александр подчеркнул, что единственным достоверным источником информации о том, кто представит Россию может быть Первый канал. Однако он, как и сам музыкант, пока об этом не сообщали.

«Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально, то это очень цинично», — написал Панайотов в Instagram.

Скриншот блога Панайотова. Фото
Скриншот блога Панайотова https://www.instagram.com/panaiotov/

Напомним, ранее сообщалось, что представлять нашу страну на европейском песенном конкурсе, кроме Панайотова, могут Ольга Бузова, певица Zivert или коллектив Little Big.

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