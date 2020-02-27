«Федя — сказочник, а в сказках возможно все»: Лика Стар рассказала о романе с женатым Бондарчуком

Как отметила исполнительница, вместе с режиссером они в свое время зажигали звезды над всей Москвой.

Певица Лика Стар в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» поделилась подробностями своего романа с известным режиссером Федором Бондарчуком. Причем в те годы он уже был женат на модели Светлане Бондарчук. Именно с ним певица сняла один из своих самых известных клипов «После дождя». Бондарчук в те годы был одним из ведущих клипмейкеров в столице и стране.

«Клип был нашей масштабной работой. Что касается романа, то я всегда говорю, что в моей жизни была только одна настоящая любовь – второй муж. Обо всем остальном не имеет смысла вспоминать и заострять на этом внимание. Ну было и прошло. Он уезжал к жене и пропадал. Часто кормил обещаниями. Федя – сказочник, а в сказках возможно все». Лика Стар

По словам Лики Стар, у них тогда сложилась прекрасная компания. Тот период своей жизни они считает одним из самых лучших и продуктивных.