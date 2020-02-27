«Он сам себя уводил в никуда»: Лика Стар объяснила, почему ее первый муж умер в 39 лет

Певица Лика Стар в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом муже. Она была замужем за бизнесменом Алексеем Мамонтовым. От него в 1995 году звезда родила сына Артема.

«Это были длительные отношения. Алексей сыграл огромную роль в моей жизни. Он сделал все для меня, чтобы я чувствовала себя в комфорте. Он подарил мне машину буквально в начале наших отношений. Спросил: «Ты водить умеешь?» Я сказала, что нет. Через сутки у дома стоял водитель». Лика Стар

Вскоре у мужа Лики Стар начались проблемы в бизнесе. Он занимался перегоном автомобилей из Германии в Россию.

«Однажды он пришел домой и сказал: «Тебе надо переехать из этой квартиры и не светиться». А у меня как раз мама заболела. У нее был рак. Я сказала, что все равно буду выступать. Была уверена, что со мной ничего не случится. А вот сына Артема попросила увезти. Как потом выяснилось, его подставил близкий друг по бизнесу», — сказала Лика Стар.

Как отметила звезда, супруг появился только через несколько месяцев на похоронах матери. А вскоре мужчину украли. Когда исполнительница об этом узнала, то потеряла сознание.