«Позорняк!»: Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Барышников

Легендарный артист советского и американского балета Михаил Барышников на много лет затаил обиду на Лайму Вайкуле. Их тихий конфликт до сих пор не разрешился, а виновата в этом забывчивость певицы.

Несколько лет назад Лайма Вайкуле решила пригласить артиста поучаствовать в своем клипе.

«Это некрасивая история. Я вышла на него через рижского друга, это было большой проблемой в Америке. Мы договорилась с ним о встрече, я пришла к нему на репетицию, описала содержание клипа. И он попросил меня выслать ему песню. Я говорю: «Хорошо, вы, когда послушаете, я отзвонюсь». Он мне дал домашний телефон. Я позвонила, но на день позже, он уже уехал на гастроли. Тогда мне его жена дала телефон, по которому я могу с ним связаться на гастролях. Я опять забыла ему позвонить. Это потому, что я писала альбом, у меня был стресс! А не потому, что ходила по ресторанам и забыла. А потом я опять забыла. А потом подумала: «Ну и ну его!»», — рассказала Вайкуле в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Певица призналась, что чувствует себя после этого ужасно, знакомые звезды в Риге потом ей передали слова Барышникова о ней. Артист сказал, что она – единственный человек, который «не отзвонился ему в Америке».