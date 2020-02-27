«Он увлекся мной»: Лика Стар раскрыла подробности романа с Пресняковым

В те годы музыкант был женат на певице и актрисе Кристине Орбакайте.

Певица Лика Стар в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свой роман с Владимиром Пресняковым-младшим. В те годы музыкант был женат на дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте.

«С Володей мы записывали совместную песню «Падший ангел». В один из дней в студию пришла Алла Пугачева. Она увидела нас вместе. На следующий день мне сообщили, что больше я свои песни не имею права записывать в этой студии. Я пошла в другую студию, не сильно расстроившись». Лика Стар

По словам Лики Стар, их роман с Пресняковым можно сравнить со взмахом ресниц. Он длился совсем недолго.

«Этой истории позже придали большое значение, но это не так. Мы все равно записали с Володей совместную песню. Он увлекся мной. И слава Богу. Сегодня есть что вспомнить. С кем не бывает», — заявила певица.

Как отметила исполнительница, вскоре ее перестали приглашать на концерты.