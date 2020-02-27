Участница нового сезона «Холостяка» поделилась своим мнением о проекте

Актриса Полина Гренц рассказала о своем участии в шоу и о том, как она отнеслась к Антону Криворотову.

Уже в воскресенье, 1 марта, на телеканале ТНТ начнется новый сезон проекта «Холостяк», в котором прекрасные девушки будут бороться за сердце завидного жениха. На этот раз мужчиной мечты выступил московский врач-стоматолог Антон Криворотов.

Портал Teleprogramma.pro пообщался с одной из участниц, блогером и актрисой Полиной Гренц.

Как рассказала артистка, она, не задумываясь, решила принять участие в проекте, ведь подобный выход из зоны комфорта — это как раз то, чего ей так не хватало в жизни.

При этом она вовсе не разочарована тем, что в новом сезоне проекта мужчиной мечты стал «простой смертный», а не звезда шоу-бизнеса. Полина отметила, что Антон показался ей очень приятным молодым человеком.

«На вид он оказался довольно приятным. Я сразу чувствую энергетику людей, и рядом с ним даже при первой встрече было очень уютно», — рассказала Гренц о главном герое проекта.

Премьера нового сезона «Холостяка» состоится на телеканале ТНТ 1 марта.