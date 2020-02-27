Лика Стар вспомнила, как обманула Пугачеву и не сшила платье для концерта у Юдашкина

«Алла Борисовна пригласила меня на свои «Рождественские встречи». Мой продюсер вел с ней долгие переговоры. Я хотела петь другие песни. Хотела исполнить композицию «Пусть пройдет дождь», но Алла Борисовна была против.

Потом я познакомилась с ней лично. Она хотела сделать из меня космического пришельца на концерте. Я должна была летать по ее задумке под куполом в «Олимпийском». Но была большая проблема, в чем выступать. Пугачева привела меня к Юдашкину. Он предложил костюм, но я в итоге отказалась его надевать».