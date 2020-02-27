Лика Стар вспомнила, как обманула Пугачеву и не сшила платье для концерта у Юдашкина

Певица Лика Стар в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свое знакомство с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Одно время звезда даже называла тогда совсем молодую исполнительницу своей преемницей.
«Алла Борисовна пригласила меня на свои «Рождественские встречи». Мой продюсер вел с ней долгие переговоры. Я хотела петь другие песни. Хотела исполнить композицию «Пусть пройдет дождь», но Алла Борисовна была против.
Потом я познакомилась с ней лично. Она хотела сделать из меня космического пришельца на концерте. Я должна была летать по ее задумке под куполом в «Олимпийском». Но была большая проблема, в чем выступать. Пугачева привела меня к Юдашкину. Он предложил костюм, но я в итоге отказалась его надевать».
Как отметила Лика Стар, она купила две пары лосин на рынке. В них и выступила на концерте.
«Пугачева перед выступлением подошла ко мне и говорит: «Какой молодец Валентин, какой костюм красивый сшил». Я не стала признаваться, что все купила на рынке. Потом Алла Борисовна меня представила перед бомондом. Сказала, что я ее преемница. Мне было неясно, что дальше делать. Я не хотела работать с ней. Мне не хотелось, чтобы все потом писали: «Ее сделала Алла Пугачева», — заявила Лика Стар.