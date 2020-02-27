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Шейк трогательно встретилась с дочкой после показа в Милане

Русская топ-модель произвела фурор на Неделе моды.

Шейк трогательно встретилась с дочкой после показа в Милане
Ирина Шейк. Фото: Global look press

Еще недавно Ирина Шейк блистала на дефиле Versace в силуэтном платье и сапогах на толстой подошве, очаровав многих на Неделе моды в Милане. Однако как только работа закончилась, звезда поспешила домой в Нью-Йорк к двухлетней дочери Лее.

Отметим, что пока мама работала, девочка не была обделена родительской любовью. Ее отец, знаменитый голливудский актер Брэдли Купер, нежно заботился о ней.

Очевидцы их общения на улицах города заметили, что девочка самостоятельно каталась на самокате. При этом папа не забыл надеть на голову малышки защитный шлем. Для американского менталитета это действительно большое педагогическое достижение, ведь здесь детей часто возят в коляске вплоть до пяти лет.

Ирина тоже не стала усаживать наследницу в коляску и прогулялась с Леей пешком. Было видно, что звезда устала, но, тем не менее, все-таки поспешила уделить время дочке. Модель выбрала для прогулки комфортный look: удобные массивные ботинки, кожаную косуху, свободные белые брюки и рубашку.

Лея же выглядела настоящей модницей, примерив классическое пальто актуального цвета фуксии, красную шапочку и колготки в цвет. Туфельки Шейк подобрала для дочери черно-белые, а к ним – милую сумочку с изображением мордочки котенка.

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