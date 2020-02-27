Жулин отпраздновал 13-летие со дня знакомства с женой, которая младше его на 23 года

Фигурист Александр Жулин в Instagram сообщил, что минуло уже 13 лет, как он вместе со своей третьей супругой, фигуристкой Натальей Михайловой.

«Быстро, однако, время летит на кураже. 13 лет сегодня!» Александр Жулин

Отметим, что Жулин до знакомства с Михайловой был дважды женат. Его первой супругой стала партнерша по паре Майя Усова. Брак продержался несколько лет. Уже в 1994 году у Жулина вспыхнул роман с фигуристкой Татьяной Навкой, которую он в те годы тренировал. Свадьбу они сыграли в 2000 году. Тогда же родилась и их общая дочь Александра.

В 2010 году стало известно, что Жулин и Навка расстались. Примерно через год Александр Жулин сыграл свадьбу с фигуристкой Натальей Михайловой, которая младше его на 23 года. В 2013 году она родила фигуристу дочь Екатерину. Добавим, что главный спортивный успех Михайловой – второе место на юниорском чемпионате мира 2006 года в танцах на льду в паре с Аркадием Сергеевым.