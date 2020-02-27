«Лучше советские буду смотреть»: 98-летняя мама Алферовой впервые увидела 3D

Ксении Архиповне, маме народной артистки Ирины Алферовой, через два года исполнится 100 лет. Однако, несмотря на преклонный возраст, женщина по-прежнему социально активна и жизнелюбива. Ее периодически замечают на светских вечерах в компании российских актеров. В этом, конечно же, во многом заслуга ее родственников и близких.

Недавно Ксению Архиповну заметили в кинотеатре в компании со знаменитой внучкой – актрисой и телеведущей Ксенией Алферовой. Дамы смотрели «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в трехмерном формате. О том, какое впечатление произвел на пожилую женщину просмотр, звезда написала в личном блоге.

«Могу поспорить, что Алферова Ксения Архиповна, 98 лет от роду – единственная женщина на территории РФ, посетившая кинотеатр 3D в таком возрасте, да и вообще кинотеатр!» — написала она.

Добраться до зала кинотеатра через весь торговый центр и места в 9 ряду женщине действительно было непросто – Ксения Архиповна уже передвигается с помощью ходунков. Однако она это сделала. А вот от специальных очков отказалась, дескать, она и так хорошо все видит. После длительных переговоров с внучкой мама Ирины Ивановны все-таки их надела, но потом не выдержала – сняла.

«Начался фильм, а сиденья у нас были не простые, двигающиеся, если плывем на корабле, то покачиваются, взрыв — трясутся! Сиденья начали свое неторопливое движение, бабушка в ужасе хватает меня за руку: «Это еще что такое?!» Видимо решила, что ей чудится», — продолжила рассказ Ксения.

Пришлось Ксении бабушку успокаивать. Объяснять, что так задумано для более эффектных ощущений от просмотра. Однако, ни трехмерное изображение, ни сюжет фильма, ни движущиеся кресла не смогли впечатлить Ксению Архиповну.