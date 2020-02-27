«Я женат по сей день и, в отличие от вас, имею двоих детей»: Разин ответил на слова Лещенко

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин отреагировал на слова музыканта Льва Лещенко, что он сбитый летчик, которому надо обратиться за помощью к психиатру.

Напомним, что поводом для скандала стал один из эфиров на телевидении. В нем Лещенко нелестно отозвался о музыкальной деятельности Разина. Артист встал на сторону Юрия Шатунова, у которого с Разиным конфликт. В ответ продюсер подал иск в суд на Лещенко за клевету. После того, как народный артист узнал об иске, он посоветовал Разину обратиться к психологу.

Продюсер в ответ на это отметил, что он прошел в свое время комиссию в Институте имени Сербского. Она показала, что лечиться ему не надо. Также Разин не понимает, почему Лещенко поставил ему диагноз в эфире канала «Россия-1».

По словам Разина, у него в год проходит по 90 концертов. Он собирает полные дворцы спорта по всей стране. Причем это длится уже 33 года.

«А в отношении семьи скажу вам так. Я женат по сей день и, в отличие от вас, имею двоих детей. Правда, одного уже нет на этом свете. Так что прекратите свои оскорбления, а лучше мужественно придите в суд и там спокойно рассудим, кто из нас прав, а кто виноват, и кто у кого что забирает, и кто кого мучает». Андрей Разин

Добавим, что у Льва Лещенко никогда не было детей.