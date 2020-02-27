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Сергей Шнуров предложил запретить дождь, снег и некрасивых женщин

Как отметил известный музыкант, в стране хватает «дырявых» запретов.

Сергей Шнуров предложил запретить дождь, снег и некрасивых женщин
Шнуров несколько раз выругался на встрече с партийцами/http://globallookpress.com/

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на встрече с партийцами в Челябинске заявил, что в России хватает «дырявых» запретов, от которых, как он думает, надо избавляться. В частности, его не устраивает, что в стране нельзя материться.

«Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. Мне не нравится дождь. Давайте запретим снег и некрасивых женщин».

Сергей Шнуров

Интересно, что на встрече с партийцами Сергей Шнуров несколько раз выругался с использованием нецензурной лексики. Многие в зале откровенно над ним посмеивались.

К примеру, певец не смог сдержаться и выругался, когда говорил о политической пассивности россиян, которые неохотно идут на выборы.

Кстати, на встрече был и лидер «Партии роста», в которую вступил Шнуров, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он признался, что ранее уже делал музыканту предложение войти в его партию, но тогда тот ответил отказом.

Передумал же певец осенью 2019 года. Как подметил Борис Титов, в будущем Сергей Шнуров будет учить его культуре. Взамен он обучит музыканта основам экономики, сообщает Ura.ru.

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