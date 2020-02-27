Мама Марии Шараповой отреагировала на решение дочери завершить карьеру

Мать 32-летней теннисистки Марии Шараповой, которая приняла решение завершить карьеру, Елена Петровна отреагировала на решение дочери. В сторис Instagram звезда привела слова родительницы, которая высказалась о сочинении дочери, в котором она как раз и заявила, что заканчивает выступления.

«Ты очень хорошо написала. Я знаю, сколько ты работала над статьей, и читается легко, на одном дыхании».

Елена Шарапова

Отметим, что решение теннисистки, которую в последние годы замучили травмы, напрашивалось. В рейтинги теннисистов-профессионалов она после поражения на открытом чемпионате Австралии опустилась в третью сотню. И падение в рейтинге продолжалось. Многие эксперты считали, что карьеру звезде тенниса нужно было завершать раньше.

Как отметила теннисистка, она продолжит взбираться на вершины, но уже в другой отрасли. Сейчас все гадают, чем она займется в будущем. Кстати, по одной из версий, спортсменка беременна. Правда, сама она пока не высказывалась по этому поводу.