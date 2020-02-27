Стали известны цены на лечение в клинике Елены Малышевой

Тем, кто решит поправить здоровье в ее учреждении, придется изрядно раскошелиться.

Телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева несколько дней назад отправила одну из своих подписчиц лечиться в государственную клинику.

Девушка жаловалась, что цены в учреждении Елены Малышевой очень большие. К примеру, чтобы попасть на прием к одному из врачей, а именно к кардиологу, надо отдать 20 тысяч рублей.

Между тем журналисты узнали цены в клинике популярной ведущей. К примеру, дуплексное сканирование вен здесь стоит 3500 рублей. Любопытно, что в других частных клиниках эта процедура в среднем в два раза дешевле. Устранение серной пробки будет стоить 1200 рублей. Выписка из истории болезни по результатам исследований и обследований в клинике Малышевой оценивается в 3500 рублей.

Отметим, что в клинике даже можно пройти дефлорацию. Это обойдется в 12 тысяч рублей. Если в процессе будет участвовать акушер-гинеколог в звании доктора наук, то стоимость возрастет еще на 4 тысячи рублей.

больше по теме Малышева призналась, что на пенсию в 23 тысячи в ее медцентре лечиться не получится Телеведущая посоветовала обращаться за помощью в бесплатные больницы.

Можно попасть в клинике Малышевой на прием и к узким специалистам. Прием врача-травматолога обойдется в 10 тысяч рублей. Такие же деньги придется выложить за поход к врачу-гастроэнтерологу. Самый дорогой прием как раз у кардиолога — 20 тысяч рублей. К гинекологу можно попасть за 9280 рублей, к лор-врачу «всего» за три тысячи рублей.

Тем, кто решит сделать операцию по удалению храпа, надо готовить от ста тысяч рублей. Средняя стоимость услуги по стране — 50-60 тысяч рублей. Удалить миндалины стоит 90 тысяч рублей. В клинике Малышевой могут без проблем сделать прививки. Стоимость такой услуги — от 1200 до 11 тысяч рублей, сообщает «АиФ».

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