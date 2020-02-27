Сергей Шнуров прокомментировал слухи, что удалил из соцсетей все политические посты

Как отметил музыкант, его обвинили в том, чего он не делал.

Музыкант Сергей Шнуров опроверг появившиеся ранее слухи, что якобы он после того, как стал членом петербургского отделения «Партии Роста», удалил со своей странички в Instagram все посты на политическую тематику.

Как отметил музыкант, против него уже ведется борьба с помощью черного пиара. Певец отметил, что его просто обвинили в том, чего он не делал. При этом добавил, что спокойно к этому относится и переживет своеобразную травлю, которая сейчас разворачивается против его персоны.

«Можете зайти, посмотреть — все посты на месте. Я удалил посты в 2018 году, когда великий художник Бэнкси уничтожил свою работу. И я решил поступить ровно, как он». Сергей Шнуров

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В то же время Шнуров отметил, что в будущем станет более политкорректным. Все-таки статус теперь обязывает. Также он считает, что его аудитория избирателей — это люди примерно его возраста и таких же взглядов. На нее он и будет опираться в будущем. Певец добавил, что, вполне возможно, примет участие в выборах в Госдуму, которые пройдут в следующем году, сообщает РИА Новости.