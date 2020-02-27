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Анна Нахапетова поделилась снимком в компании мужчин в свадебных платьях

Балерина сыграла одну из ролей в театре Романа Виктюка.

Анна Нахапетова поделилась снимком в компании мужчин в свадебных платьях
Нахапетова сыграла одну из ролей в театре Виктюка/http://globallookpress.com/

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, которая ушла из жизни несколько лет назад после продолжительной болезни, балерина Анна Нахапетова в Instagram поделилась забавной фотографией, на которой она в компании мужчин в свадебных платьях.

Балерина рассказала, что ей пришлось срочно подменить одну из девушек, которая приболела, в театре Романа Виктюка. Анна Нахапетова поблагодарила всех друзей за помощь и поддержку. По ее словам, игра в спектакле доставила ей кайф. Было круто и весело.

«Ну и, конечно, во всей этой истории… ещё раз убедилась в том, что моя двадцатилетняя работа в кордебалете Большого не прошла даром. Уж что-что, а периферийное зрение у меня развито на все 100%».

Анна Нахапетова

Отметим, что Анна Нахапетова достаточно частый гость в Америке у своей сестры, модели Анастасии Шубской. Она приезжает к ней со своими детьми. Добавим, что младшая дочь Веры Глаголевой не так давно объявила, что снова беременна. Она подарит мужу, хоккеисту Александру Овечкину, уже второго ребенка.

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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяАнна НахапетоваВера Глаголеватеатр Романа Виктюка
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