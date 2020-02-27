Гоген Солнцев привел свою пожилую супругу на приватную выставку

Как отметил фрик и шоумен, его любимой там очень понравилось.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram рассказал, что сводил свою пожилую супругу Екатерину Терешкович на приватную выставку, которая называется «Извращенка, или Повесть о БДСМ любви».

Любопытно, что на фотографии фрик изображен еще с одной женщиной пожилого возраста. Многие подписчики считают, что это любовница Гогена Солнцева. Впрочем, сам он пока на этот счет не распространяется. Тем более всем известен крутой нрав Екатерины Терешкович, которая не терпит других женщин в жизни супруга.

«Был со своими малышками на необычной приватной выставке. Нам так все понравилось. Я даже не подозревал, что в моих куколдочках столько неизрасходованной страсти и тайных желаний». Гоген Солнцев

Отметим, что ранее Солнцев постоянно обвинял супругу в запоях. Он даже отправлял ее на лечение в один из подмосковных санаториев. Впрочем, судя по фото, сейчас Екатерина Терешкович ведет правильный образ жизни и не пьет спиртные напитки.