«Ею руководит зависть»: Волочкова в очередной раз нелестно отозвалась о Собчак

Известная балерина заявила, что светская львица все время паразитирует на ее имени.

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз нелестно отозвалась о светской львице Ксении Собчак. Судя по всему, она все не может забыть, как телеведущая пришла в ее дом и сделала после этого скандальное интервью, опозорив на всю страну танцовщицу.

Как отметила Волочкова, супруга режиссера Константина Богомолова всю жизнь паразитировала на ее имени. При этом она уже перестала на нее обижаться.

«Ею руководит зависть. Когда она ко мне пришла в гости, все пыталась проверить, настоящая ли у меня грудь. У меня все настоящее. Я в отличие от нее никогда пластических хирургов не посещала. За свои 43 года — ни разу!» Анастасия Волочкова

Также Анастасия Волочкова раскрыла новые детали своей свадьбы, которая должна состояться этой осенью. Как известно, любимого человека она скрывает от публики уже полтора года. В ближайшее время показывать его она не собирается. Сама же церемония состоится в Санкт-Петербурге на набережной Мойки, сообщает Радио «Комсомольская правда».