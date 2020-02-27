«Очень рада!»: Кети Топурия перестала скрывать беременность

Слухи о том, что Кети Топурия беременна, ходят уже давно, поговаривают, что звезда уже на седьмом месяце. Якобы отец будущего ребенка – бойфренд звезды Лев Деньгов, отношений с которым певица, к слову, не скрывает.

Тем не менее, до сегодняшнего момента Кети никак не комментировала эти разговоры. Но, пожалуй, лед тронулся, и звезда решила выйти из тени. В личном блоге Топурия опубликовала милое домашнее фото с прикрытым подушкой животом. Но главное в нем – подпись. Певица решила воспользоваться языком эмодзи и поставила картинку с цыпленком, вылупляющимся из яйца. Это означает ничто иное, как беременность или рождение.

Поклонники Кети восприняли это послание звезды вполне однозначно и тут же стали поздравлять ее в комментариях.