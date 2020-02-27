Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» в Витебске за «голое» фото

Ольга Бузова неожиданно для жителей Белоруссии стала «Человеком года» города Витебска. Впрочем, это для всех неожиданность, с учетом того, за какие заслуги дали амбициозной ведущей «Дома-2» это звание.

Конкурс среди своих читателей устроило местное издание «Народныя навiны Вiцебска». Редакция отобрала несколько фотографий, которые, на их взгляд, способствовали популяризации их города, и организовала интернет-голосование. Среди снимков в том числе оказался и кадр с телеведущий. На нем Ольга стоит на площади Витебска и задумчиво смотрит вдаль.

Судя по всему, читателям местной газеты понравился костюмчик певицы, который состоял из откровенного комбинезона с шортиками мини и подвязок. В итоге фото с Бузовой набрало 57% голосов, это более 7 тыс. человек. Таким образом звезда значительно перегнала местного мэра Виктора Николайкина, которому жители Витебска отдали 69 голосов.