Звездный час: 35-летний Панайотов представит Россию на «Евровидении»

Попасть на конкурс певец пытался еще в далеком 2005 году. Однако тогда поп-исполнитель не прошел этап национального отбора.

35-летний Александр Панайотов в качестве участника поедет на «Евровидение-2020» от нашей страны. Примечательно, что имя поп-исполнителя не раз фигурировало в числе возможных кандидатов на право представлять Россию на международном песенном конкурсе. Отметим, что в этом году конкурсанты выступят в Роттердаме.

К слову, в прессе уже писали о том, что непосредственное участие в выборе композиции для Панайотова принимал продюсер певца — Григорий Лепс, которого Александр называет своим музыкальным отцом. Рассматривались сразу несколько композиций, предложенных разными авторами. Среди которых в итоге и была выбрана достойная песня.

Как сообщало ряд изданий светской хроники, ранее предположение о том, что на музыкальный конкурс от России поедет Панайотов высказал 65-летнего Игорь Крутой. После чего появился так называемый шорт-лист с возможными кандидатами от нашей страны на участие в «Евровидении» — в их числе оказались: поющая телеведущая Ольга Бузова, Zivert, Тима Белорусских (При условии, что он получит гражданство РФ, — Прим. ред.) и Димаш.

Попасть на певческий конкурс Александр Панайотов хотел еще в далеком 2005 году. Однако тогда он не смог пройти этап национального отбора. Последующие попытки артистки предпринимал в 2008-м и 2017-м. И спустя два года, певец все-таки выступит на «Евровидении», пишет «СтарХит».

Напомним, что дважды от России на международный певческий конкурс ездил не только Дима Билан, но и Сергей Лазарев.