«Папа совершал много авантюрных поступков»: Егор Кончаловский высказался о родителях

Как отметил режиссер, он, как и звездный отец, не знает преград на пути к цели.

Режиссер Егор Кончаловский в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, какие качества ему достались от родителей.

Как известно, он родился в семье режиссера Андрея Михалкова-Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. При этом его родители были вместе недолго.

«Благодаря маме я стал хорошим человеком. Мама — она у меня честная. Это ей порой мешает. Она все время беспокоится за меня. А вот от папы мне достался здоровый авантюризм. Я не знаю преград, как и он. Нет страха, что может что-то не получиться. Папа совершал в жизни много авантюрных поступков. При этом они неплохо заканчивались. Я тоже авантюрист. Но это не значит, что я люблю гонять пьяным по Воробьевым горам. У меня тоже здоровый авантюризм».

Егор Кончаловский

Также режиссер рассказал, кем бы он мог стать, если бы не реализовал себя в кино. «Я был бы неплохим преподавателем. Еще я неплохо чищу ботинки. Умею шить уздечку для лошадей. До армии работал водителем бетоновоза. Несколько месяцев на автокомбинате № 22», — сказал режиссер.