«В шоу не надо политику превращать»: Поклонская высказалась по поводу звезд в Госдуме

На волне заявлений о том, что певица Валерия планирует создать партию женщин, а Шнуров возглавит список «Партии Роста» на ближайших выборах, действующий депутат Госдумы Наталья Поклонская предположила, что в скором времени в Парламенте следует ждать настоящего звездопада и перечислила потенциальных кандидатов, среди которых Настя Ивлеева и Элджей, Алена Водонаева и Ольга Бузова и не только. Поклонская уверена, что если интерес звезд к политике перейдет от слов к делу, «то новогодний «Голубой огонек» будут снимать в Госдуме»:

«Конечно, решать и выбирать людям, но совсем в шоу не надо политику превращать! Разок посмеемся со «звездным десантом», а потом с этим придется жить», — написала в своем инстаграме депутат.

И посоветовала знаменитостям заниматься своим делом, без политики. А вот ее подписчики с мнением депутата не согласились. Они посчитали, что такой опыт для законодательной власти не новинка. «Кобзон, Валуев,… заседали в Думе и ничего…» — подметил один из комментаторов публикации.

Сама Поклонская, напомним, — по образованию юрист и до политики занимала пост прокурора Республики Крым, а после вхождения полуострова в состав России была избрана депутатом.