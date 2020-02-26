Уходит легенда тенниса: Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Звезда большого тенниса Мария Шарапова приняла решение об окончании своей карьеры, о чем сообщила в своем блоге в Инстаграм.

«Теннис — я прощаюсь с тобой» — написала спортсменка в своей публикации.

Среди причин, по которым 32-летняя спортсменка уходит на пенсию, называют ее многочисленные травмы, которые не позволили ей достичь высоких результатов после вынужденного перерыва из-за скандала с допингом. Звезду мировых кортов отстранили в 2016 году от выступлений на 15 месяцев, когда выяснилось, что она 10 лет принимала мельдоний. Сама бывшая первая ракетка мира признавалась, что употребляла запрещенку из-за дефицита магния, головокружения и наследственной предрасположенности к диабету.

Разрыв сухожилия правого плеча дважды чуть не стал причиной ухода Шараповой из большого спорта – в 2007 -м, когда обнаружилась проблема, и в 2017-м — при рецидиве. После мельдониевого скандала и возвращения звезды травма снова дала о себе знать – год назад, в феврале 2019-го Шарапова перенесла операцию на правом плече, чтобы восстановить изношенное сухожилие. Но после врачебных процедур проблемы со здоровьем лишь усугубились.

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Кстати, в Сети называют еще одну причину ухода из спорта — якобы Шарапова ждет ребенка. За свою карьеру российская теннисистка выиграла 36 турниров WTA. А на Олимпиаде в Лондоне она стала серебряным призером. Особая гордость для истории российского спорта — это ее пять титулов на престижных турнирах «Большого шлема».