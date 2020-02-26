В первую годовщину смерти Началовой на ее могиле останется стоять деревянный крест

В первую годовщину со дня смерти певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни 16 марта 2019 года, на ее могиле будет стоять деревянный крест с фотографией исполнительницы. Как известно, родители звезды думают над установкой монумента. Не исключен вариант, что уже готов эскиз.

Однако из-за погодных условий ставить сейчас на могиле «капитальный» монумент нельзя. Мерзлая почва, влажность и перепады температур не позволяют приступить к монтажным работам зимой. Памятник может просто-напросто повести и потом придется все переделывать. А это время и деньги.

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Любопытно, что в регламенте Троекуровского кладбища есть пункт. Согласно ему на могилах запрещено возводить капитальные монументы с ноября по март. То есть осенью и зимой никаких памятников на погостах не устанавливают.

Напомним, что Юлия Началова умерла от остановки сердца на фоне развивающегося сепсиса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти исполнительницу, но все их усилия оказались тщетны, сообщает портал Dni.ru.