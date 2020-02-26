Елена Степаненко опровергла слухи, что не пускает Евгения Петросяна в их квартиру

Юмористка Елена Степаненко опровергла слухи, что она якобы не пускает на порог их с Евгением Петросяном квартиры бывшего мужа. По ее словам, он уже приходил, чтобы забрать свои личные вещи и рукописи.

«Также регулярно приходит его сотрудник Денис и забирает кассеты, которые требуются для его передач. Поэтому то, что пишут в прессе, что я его не пускаю в квартиру, это неправда». Елена Степаненко

Как отметила Елена Степаненко, у них состоялся разговор с Петросяном незадолго до развода. Он сказал бывшей жене, что хочет начать новую жизнь. Она возражать не стала и отпустила его со спокойной совестью, как она выразилась, в новую жизнь.

Юмористка также подтвердила, что они с Евгением Петросяном в свое время венчались. В записках о здравии первым она продолжает писать имя Евгений. При этом, как она считает, перед Богом они уже не муж и жена. У бывшего супруга, по ее словам, теперь другая семья, сообщает wday.ru.

Напомним, что в конце прошлого года Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Сейчас он делит имущество с Еленой Степаненко.