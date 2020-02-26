Студия Universal экранизирует новую книгу автора «50 оттенков серого»

Студия Universal планирует снять экранизацию книги «Мистер», всемирно известного автора Э. Л. Джеймс. Именно она подарила миру свое творение «50 оттенков серого», которым многие поклонники наслаждались несколько лет. Хотя у оригинального фильма рейтинги не выше 4 из 10 и лишь 25% положительных отзывов кинокритиков, зрители все еще хотят продолжения.

Подробностей о фильме пока нет, известны лишь продюсеры — Сара Скотт и Лекси Барта, сообщает издание Variety.

Отметим, что книга «Мистер» появилась на прилавках в 2019 году и почти сразу же стала бестселлером. Автор решила не изменять себе, так что в романе есть богатый мужчина и загадочная женщина. Разумеется, возрастная категория проекта 18+ благодаря эротическим сценам.