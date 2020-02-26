57-летняя Агузарова в шипованном ожерелье пришла к Галкину на шоу «Музыкалити»

Супруг Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин выпустил собственное шоу на YouTube под названием «Музыкалити». В рамках проекта популярные исполнители разных поколений оценивают современные песни и хиты. Кроме того, свои комментарии в отношении той или иной выбранной композиции оставляют и обычные люди. Таким образом, в конце программы создается импровизированный рейтинг песен на основе тех оценок, которые были предложены звездными гостями и обычными слушателями.

Для съемок в новом выпуске программы Максим Галкин пригласил 57-летнюю Жанну Агузарову. Экс-солистка группы «Браво» крайне редко общается с журналистами и дает интервью. На площадке знаменитость появилась в солнезащитных очках в модной пластиковой оправе.

Поверх белой блузы артистка накинула лаконичный жакет, дополнив образ аксессуарами в виде шипованного ожерелья. Ко всему прочему, шею Агузарова прикрыла серебристым платком, украшенным переливающимися пайетками.

«Слева от меня мокрые кроссы! А справа — желтые ботинки», — обратился к поклонникам шоумен, говоря о Жанне Агузаровой и Тиме Белорусских.

21-летний певец также появился на съемках «Музыкалити». В своем микроблоге Галкин поделился только фрагментом из нового выпуска, опубликовав свежий видеоролик.