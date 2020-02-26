И смех, и грех: Собчак показала архивные кадры с первым российским реалити-шоу

Ксения Собчак посвятила свое новое YouTube-шоу истории программы «Взгляд». По ее мнению, передача, просуществовавшая с 1987-го по 2001-й годы, стала родоначальницей многих телевизионных жанров. И первое реалити-шоу в России тоже появилось именно здесь.

В Санкт-Петербурге программа «Взгляд» поселила в настоящую витрину мебельного магазина молодоженов. Они должны были прожить в ней у всех на виду целый месяц. В качестве приза участникам шоу полагалась ванна джакузи.

Возле витрины собирались толпы зевак, причем не только днем, но и ночью. В темное время суток люди хотели увидеть «клубничку». Однако их ждало разочарование – по условиям контракта молодоженам запрещено было заниматься сексом.

Впрочем, теленовинка пришлась тогда по вкусу далеко не всем, некоторые (чаще пожилые) люди называли ее не иначе, как «срамотой».