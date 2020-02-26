«Мальчик рос на моих глазах»: Семеняка рассказала о браке с Лиепой, который младше ее на 10 лет

Балерина Людмила Семеняка в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» поделилась подробностями своего брака с артистом балета Андрисом Лиепой, который на десять лет младше нее. В браке они были всего год. При этом потом еще четыре года жили вместе. Детей в этом союзе не родилось.

«Он понравился мне, потому что я понравилась ему. Его знаменитый отец Марис был моим партнером. Андрис младше меня на десять лет. Мальчик рос на моих глазах. Он всегда восхищался мной. Приносил мне каждый день розы. Но все-таки я не могу серьезно говорить о нашем браке». Людмила Семеняка

Как отметила звезда балета, кроме влюбленности Андрисом двигал и расчет. Ему хотелось танцевать вместе с известной балериной.

«Я помню, как уже после развода мы вышли из ЗАГСа и еще четыре года жили вместе. Это абсолютно театральная история. Признаюсь, что я его ревновала. Понимала, что его окружают прекрасные поклонницы и балерины. С ним была настоящая искренность на сцене. Постепенно я узнавала этого человека все больше», — заявила она.

больше по теме Семеняка призналась, что у нее был роман с женатым артистом балета Александром Годуновым В 29 лет он во время гастролей Большого театра в США принял решение не возвращаться в СССР.

При этом Семеняка призналась, что так и не нашла с Андрисом Лиепой духовной близости.