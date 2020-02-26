«Мальчик рос на моих глазах»: Семеняка рассказала о браке с Лиепой, который младше ее на 10 лет

Балерина Людмила Семеняка в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» поделилась подробностями своего брака с артистом балета Андрисом Лиепой, который на десять лет младше нее. В браке они были всего год. При этом потом еще четыре года жили вместе. Детей в этом союзе не родилось.
«Он понравился мне, потому что я понравилась ему. Его знаменитый отец Марис был моим партнером. Андрис младше меня на десять лет. Мальчик рос на моих глазах. Он всегда восхищался мной. Приносил мне каждый день розы. Но все-таки я не могу серьезно говорить о нашем браке».
Как отметила звезда балета, кроме влюбленности Андрисом двигал и расчет. Ему хотелось танцевать вместе с известной балериной.
«Я помню, как уже после развода мы вышли из ЗАГСа и еще четыре года жили вместе. Это абсолютно театральная история. Признаюсь, что я его ревновала. Понимала, что его окружают прекрасные поклонницы и балерины. С ним была настоящая искренность на сцене. Постепенно я узнавала этого человека все больше», — заявила она.
При этом Семеняка призналась, что так и не нашла с Андрисом Лиепой духовной близости.
«Он был нежный муж. Дарил мне подарки. Долго не выдерживал, если мы ссорились. Но ничего не получалось. Мы хотели детей. Я умирала дважды. Всему виной выкидыши. Меня спасали врачи. Думаю, что господь наказал меня за мой грех», — заявила прославленная балерина.