Семеняка призналась, что у нее был роман с женатым артистом балета Александром Годуновым

В 29 лет он во время гастролей Большого театра в США принял решение не возвращаться в СССР.

Балерина Людмила Семеняка в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что у нее был роман с женатым артистом балета Александром Годуновым. При этом свои чувства звезды Большого театра тщательно скрывали от окружающих.

«Саша мне очень сильно нравился. Но все-таки это была больше творческая дружба. Мы могли с ним часами говорить, когда оставались наедине. Он был женат, поэтому мы не могли быть вместе». Людмила Семеняка

Как призналась Людмила Семеняка, у нее был настоящий шок, когда Александр Годунов принял решение остаться в США. К тому времени она уже начала встречаться с композитором Вячеславом Овчинниковым. Событие так на нее повлияло, что замуж за Овчинникова она так и не вышла.

«У нас готовилась свадьба. Но я вдруг поняла, что мне не нужна эта ответственность — быть рядом с ним. Я не была готова в тот момент к замужеству. Возможно, из-за чувств к Годунову», — заявила Людмила Семеняка.

По словам балерины, ей очень жаль, что у Годунова не сложилась карьера в США. Со своей женой он в итоге развелся. Ушел из жизни Годунов в возрасте 45 лет.