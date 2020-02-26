«Муж знал, что долго не будет со мной»: Семеняка рассказала о предательстве первого супруга

Балерина Людмила Семеняка в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом браке. Четыре года она была замужем за артистом балета Михаилом Лавровским. Детей в этом союзе не было.

«Я никогда не думала, что увижу его и так сильно влюблюсь. Попала под облако обаяния. При первой встрече не потеряла дар речи. Просто опустила глаза. Помню, как он в зале Чайковского сделал мне предложение. Я стояла ошеломленная. Понимала, что на меня свалилось счастье. В него невозможно было не влюбиться с первого взгляда. Когда его увидела моя бабушка, то воскликнула: «Боже, какой красивый мужчина!» Примерно через месяц после знакомства мы уже поженились». Людмила Семеняка

Вскоре Людмила Семеняка забеременела, но решила избавиться от беременности.

«Он очень волновался. Муж знал, что долго не будет со мной. А вот я этого какое-то время не понимала», — заметила балерина.

По словам Людмилы Семеняки, ее первый муж умел любить так, что женщины все время были у его ног. Изменил же он ей с подругой.